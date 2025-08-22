आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा अब 31 अगस्त को, सर्वर खराबी के कारण पहले हुई थी रद्द

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 18,799 पदों पर ALP की नियुक्ति होगी, जिनमें से 847 पद RRB प्रयागराज के हिस्से में हैं। भर्ती के लिए CBT-1 परीक्षा नवंबर 2024 में और CBT-2 (मेंस) परीक्षा 2 व 6 मई 2024 को हो चुकी है। इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों का साइको टेस्ट 15 जुलाई को कराया गया था। इस परीक्षा में RRB प्रयागराज के लगभग 6,500 उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा केंद्रों पर काफी हंगामा हुआ था।