आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा अब 31 अगस्त को, सर्वर खराबी के कारण पहले हुई थी रद्द

रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 की आंशिक रूप से रद्द की गई कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा अब 31 अगस्त 2025 को होगी।
अभ्यर्थियों का परीक्षा शहर कौन-सा होगा, इसकी जानकारी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसके साथ ही सिटी इंटिमेशन स्लिप और हेल्पडेस्क लिंक भी जारी किए गए हैं। उम्मीदवार rrbapply.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर यह स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड भूल गए हों तो फॉरगेट पासवर्ड विकल्प से नया पासवर्ड बना सकते हैं।
उम्मीदवारों को सिटी स्लिप सक्रिय होने की सूचना SMS और ईमेल के जरिए भी भेजी जाएगी। परीक्षा का ई-काल लेटर अभ्यर्थी परीक्षा से चार दिन पहले इसी लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे। किसी भी तरह की सहायता के लिए उम्मीदवार 25 से 30 अगस्त तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच हेल्पडेस्क नंबर 9513437783 पर संपर्क कर सकते हैं।
RRB प्रयागराज के चेयरमैन अभिजीत सिंह ने बताया कि यह परीक्षा पहले 15 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी, लेकिन उस दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर सर्वर की समस्या आ गई थी, जिसके कारण कुछ अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ी। इसी वजह से उन केंद्रों की परीक्षा दोबारा कराई जा रही है।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 18,799 पदों पर ALP की नियुक्ति होगी, जिनमें से 847 पद RRB प्रयागराज के हिस्से में हैं। भर्ती के लिए CBT-1 परीक्षा नवंबर 2024 में और CBT-2 (मेंस) परीक्षा 2 व 6 मई 2024 को हो चुकी है। इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों का साइको टेस्ट 15 जुलाई को कराया गया था। इस परीक्षा में RRB प्रयागराज के लगभग 6,500 उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा केंद्रों पर काफी हंगामा हुआ था।