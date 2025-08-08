आरआरबी ने 434 पैरामेडिकल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की, आज से आवेदन शुरू

रेलवे भर्ती बोर्ड ने 434 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एक्स-रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट शामिल हैं।
आरआरबी प्रयागराज में 27 पद भी खाली हैं। आवेदन 9 अगस्त से ऑनलाइन शुरू होंगे और 8 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आवेदन फीस सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और एक्स-सर्विसमैन को 250 रुपये देना होगा। सीबीटी में शामिल होने पर कुछ फीस वापस भी मिलेगी।
आयु सीमा 18 से 40 साल है, जिसमें एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और विकलांग उम्मीदवारों को 10 से 15 साल की छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT), दस्तावेज जांच और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं।
CBT में कुल 100 सवाल होंगे, जिनमें 70 सवाल आपके पेशे से जुड़ी जानकारी के होंगे। बाकी सवाल सामान्य ज्ञान, गणित, तर्कशक्ति और विज्ञान से होंगे। आरआरबी के चेयरमैन अभिजीत सिंह ने बताया कि भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।