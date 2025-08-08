आरआरबी ने 434 पैरामेडिकल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की, आज से आवेदन शुरू

आरआरबी प्रयागराज में 27 पद भी खाली हैं। आवेदन 9 अगस्त से ऑनलाइन शुरू होंगे और 8 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आवेदन फीस सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और एक्स-सर्विसमैन को 250 रुपये देना होगा। सीबीटी में शामिल होने पर कुछ फीस वापस भी मिलेगी।