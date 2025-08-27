प्रयागराज की सड़कों पर कार दौड़ाती नजर आईं Sara Ali Khan, फिल्म की चल रही थी शूटिंग

प्रयागराज की गलियों में इन दिनों बॉलीवुड का जादू बिखरा हुआ है। शहर की सड़कों और चौराहों पर फिल्म कैमरों और कलाकारों की मौजूदगी ने माहौल को सिनेमाई बना दिया है। प्रयागराज शहर इन दिनों बॉलीवुड फिल्म की हलचल से सराबोर है। अभिनेत्री सारा अली खान और अभिनेता आयुष्मान खुराना अपनी आने वाली फिल्म ‘पति, पत्नी और वो-2’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। बुधवार को सिविल लाइंस इलाके में सारा अली खान कार चलाती नजर आईं, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई।