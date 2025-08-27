प्रयागराज की सड़कों पर कार दौड़ाती नजर आईं Sara Ali Khan, फिल्म की चल रही थी शूटिंग

प्रयागराज की गलियों में इन दिनों बॉलीवुड का जादू बिखरा हुआ है। शहर की सड़कों और चौराहों पर फिल्म कैमरों और कलाकारों की मौजूदगी ने माहौल को सिनेमाई बना दिया है। प्रयागराज शहर इन दिनों बॉलीवुड फिल्म की हलचल से सराबोर है। अभिनेत्री सारा अली खान और अभिनेता आयुष्मान खुराना अपनी आने वाली फिल्म ‘पति, पत्नी और वो-2’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। बुधवार को सिविल लाइंस इलाके में सारा अली खान कार चलाती नजर आईं, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई।
इस दौरान सिविल लाइंस के कई प्रमुख स्थान और सड़कें फिल्म कलाकारों और यूनिट के लिए खास बन गईं। फिल्म का निर्देशन मुदस्सिर अजीज कर रहे हैं। यह फिल्म साल 2019 में आई ‘पति, पत्नी और वो’ का सीक्वल है, जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे मुख्य भूमिकाओं में थे।
शहर में पिछले कई दिनों से शूटिंग चल रही है। इससे पहले फिल्म यूनिट ने रेलवे के सर्कुलेटिंग एरिया, एजी ऑफिस के पास और सिविल लाइंस के अलग-अलग हिस्सों में शूटिंग की थी। स्थानीय लोगों में फिल्म को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।