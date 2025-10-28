Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

खुशखबरी! 31 अक्टूबर को अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल, कॉलेज, जानें क्या है वजह

31 अक्टूबर को भी विद्यालय बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की जारी अवकाश तालिका के अनुसार, इस दिन सभी स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 28, 2025

फोटो: पत्रिका

अक्टूबर का महीना अब खत्म होने वाला है और इसके साथ ही त्योहारों का सिलसिला भी थमने जा रहा है। त्योहारों के बाद बच्चों के स्कूल फिर से खुल गए हैं और अपने शहर आए लोग अब गांव लौटने लगे हैं। इसी बीच छुट्टी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। 31 अक्टूबर को भी विद्यालय बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की जारी अवकाश तालिका के अनुसार, इस दिन सभी स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी।

31 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

31 अक्टूबर को जगदात्री पूजा के अवसर पर उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। त्योहारों के चलते शिक्षा संस्थानों में छुट्टी घोषित की गई है। इस दौरान छात्र अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मना सकेंगे। यह मौका परिवार के साथ समय बिताने या आसपास घूमने-फिरने के लिए भी अच्छा रहेगा, जिससे छात्र पढ़ाई के बीच थोड़ा आराम महसूस कर सकें और त्योहार का आनंद ले सकें।

क्यों मनाते हैं जगद्धात्री पूजा

सनातन पंचांग के अनुसार मां जगद्धात्री की पूजा हर साल कार्तिक शुक्ल नवमी को की जाती है। साल 2025 में यह तिथि शुक्रवार, 31 अक्टूबर को पड़ेगी। यह पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, बिल्कुल दुर्गा पूजा की तरह।मां जगद्धात्री को देवी दुर्गा का शांत, सौम्य और सात्त्विक रूप माना जाता है। उन्हें शक्ति, धैर्य और नियंत्रण की देवी कहा गया है, जो इंसान को अहंकार और अज्ञान पर विजय पाने की प्रेरणा देती हैं।

Published on:

28 Oct 2025 03:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / खुशखबरी! 31 अक्टूबर को अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल, कॉलेज, जानें क्या है वजह

