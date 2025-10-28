खुशखबरी! 31 अक्टूबर को अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल, कॉलेज, जानें क्या है वजह

अक्टूबर का महीना अब खत्म होने वाला है और इसके साथ ही त्योहारों का सिलसिला भी थमने जा रहा है। त्योहारों के बाद बच्चों के स्कूल फिर से खुल गए हैं और अपने शहर आए लोग अब गांव लौटने लगे हैं। इसी बीच छुट्टी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। 31 अक्टूबर को भी विद्यालय बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की जारी अवकाश तालिका के अनुसार, इस दिन सभी स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी।