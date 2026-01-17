School Holiday: यूपी में यहां 20 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश

मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान पर्व प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस बार भी लाखों की भीड़ संगम में स्नान करने आएगी। मकर संक्रांति के बाद अब इस पर्व पर भी शहर में जबरदस्त भीड़ बढ़ जाएगी। सड़कों पर जाम लगेगा, यातायात पूरी तरह प्रभावित होगा और आने-जाने में बहुत परेशानी होगी। इतनी भीड़भाड़ में बच्चों को स्कूल भेजना खतरनाक हो सकता है। रास्ते में जाम, भीड़ और अन्य मुश्किलों से बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने बच्चों की जान-माल की सुरक्षा को सबसे पहले रखते हुए यह फैसला लिया है।