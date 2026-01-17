School Holiday: यूपी में यहां 20 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश

School Holiday(AI Image-ChatGpt)
School Holidays News: यूपी में भीषण ठंड के कारण पिछले महीने स्कूलों को बंद रखा गया था, जो अब धिरे-धिरे खुल रहे हैं। लेकिन प्रयागराज के बच्चों को एक बार फिर बल्ले-बल्ले हो गई है। भीषण सर्दी के बाद अब मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर्व की वजह से स्कूलों में छुट्टी बढ़ गई है। अब बच्चे 20 जनवरी तक घर पर ही रहेंगे।
प्रयागराज जिले में 16 जनवरी से 20 जनवरी तक सभी स्कूल पूरी तरह बंद रखने का आदेश पहले ही दे दिया गया था। यह छुट्टी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए है। सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल और निजी स्कूल सभी पर यह नियम लागू होगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक पी. एन. सिंह ने यह आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश में साफ लिखा है कि इस दौरान कोई भी स्कूल खोलने की इजाजत नहीं है। इस नियम का बहुत सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान पर्व प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस बार भी लाखों की भीड़ संगम में स्नान करने आएगी। मकर संक्रांति के बाद अब इस पर्व पर भी शहर में जबरदस्त भीड़ बढ़ जाएगी। सड़कों पर जाम लगेगा, यातायात पूरी तरह प्रभावित होगा और आने-जाने में बहुत परेशानी होगी। इतनी भीड़भाड़ में बच्चों को स्कूल भेजना खतरनाक हो सकता है। रास्ते में जाम, भीड़ और अन्य मुश्किलों से बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने बच्चों की जान-माल की सुरक्षा को सबसे पहले रखते हुए यह फैसला लिया है।
प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को घर पर ही सुरक्षित रखें। इस छुट्टी का पूरा फायदा उठाएं। बच्चे घर पर रहकर आराम कर सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं या घर पर ही पढ़ाई जारी रख सकते हैं। शहर की सड़कें, पुल और मुख्य इलाके इस दौरान बहुत प्रभावित रहेंगे। इसलिए बच्चों को बाहर भेजना जोखिम भरा होगा। उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है।
सभी स्कूल 21 जनवरी से दोबारा नियमित रूप से खुल जाएंगे। तब तक की यह छुट्टी बच्चों के लिए एक छोटा-सा ब्रेक है। यह फैसला पूरे प्रयागराज जिले के हर स्कूल पर लागू होगा। प्रशासन का मकसद है कि बच्चे सुरक्षित रहें और कोई परेशानी न हो।
