सिक्योरिटी गार्ड ने दो साल में रचाई दो शादियां, थाने पहुंचीं दोनों पत्नियां

जब दूसरी पत्नी को भी पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है, तो वह भी परेशान हो गई। दोनों पत्नियों ने थाने जाकर शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने रामकृष्ण के खिलाफ जान से मारने का प्रयास, दहेज उत्पीड़न, जालसाजी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी रामकृष्ण दुबे को उसके गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।