बाढ़ से 7 हजार किसानों की फसल तबाह, 6 महीने में 125 लोगों की मौत, सरकार देगी मुआवजा

फसल हानि का सबसे अधिक असर फूलपुर और सोरांव में हुआ। फूलपुर के 20 गांवों में 1115 किसानों की फसलें बर्बाद हुईं, जबकि सोरांव के 19 गांवों में 4986 किसानों की फसलें नुकसान झेल रही हैं। इसके अलावा, बारा के 9 गांवों में 236 किसानों की फसलें और मेजा के एक गांव में 251 किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं।