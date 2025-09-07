प्रयागराज में हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, घर में चल रहा था देह व्यापार का खेल

Sex racket busted: प्रयागराज के यमुनापार के नैनी इलाके में पुलिस ने शनिवार देर रात चल रहे हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। यह रैकेट फिल्मी अंदाज में ऑपरेट हो रहा था। मोबाइल पर लड़कियों के फोटो और वीडियो भेजकर ग्राहकों को बुलाया जाता था। इसमें विदेश से आए छात्रों के साथ-साथ कई राज्यों के युवकों की भी सप्लाई की जा रही थी।
लंबे समय से इलाके में इस धंधे की शिकायत मिल रही थी, लेकिन ठोस साक्ष्य न होने की वजह से पुलिस कदम नहीं उठा पा रही थी। आखिरकार सटीक मुखबिरी पर पुलिस टीम ने छापा मारा और चार युवतियों व तीन युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया।
गेस्ट हाउस के पास मकान में चलता था धंधा
यह रैकेट नैनी पीडीए कॉलोनी में चंद्रलोक गेस्ट हाउस के पास एक बड़े मकान में चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अक्सर बाहर से आने वाली लड़कियों की आवाजाही रहती थी। शुरू में लोग समझते थे कि वे कॉलेज की छात्राएं हैं, लेकिन धीरे-धीरे हकीकत सामने आने लगी।
पड़ोसियों ने लगाया दरवाजे पर कुंडी
शनिवार की रात जब कई युवक-युवतियां मकान में दाखिल हुए तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने मुख्य दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगाकर पुलिस को खबर दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दबिश दी तो अफरातफरी मच गई। कुछ लड़कियां मौका देखकर भाग निकलीं, जबकि चार युवतियां और तीन युवक दबोचे गए।
पुलिस की जांच जारी
पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर देर रात तक पूछताछ की। युवतियों की शिनाख्त गुप्त रखी गई है। स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। माना जा रहा है कि यह रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और ग्राहकों को फंसाने के लिए हाईप्रोफाइल तरीका अपनाया जा रहा था।