प्रयागराज में हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, घर में चल रहा था देह व्यापार का खेल

Sex racket busted: प्रयागराज के यमुनापार के नैनी इलाके में पुलिस ने शनिवार देर रात चल रहे हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। यह रैकेट फिल्मी अंदाज में ऑपरेट हो रहा था। मोबाइल पर लड़कियों के फोटो और वीडियो भेजकर ग्राहकों को बुलाया जाता था। इसमें विदेश से आए छात्रों के साथ-साथ कई राज्यों के युवकों की भी सप्लाई की जा रही थी।