“पालकी से उतरता तो अधिकारी मेरी जान…” शंकराचार्य ने दिया चौंकाने वाला बयान

वहीं, शंकराचार्य के आरोपों पर मेला प्रशासन ने सफाई दी है। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि किसी को भी संगम स्नान से नहीं रोका गया। भीड़ अधिक होने के कारण शंकराचार्य से कुछ देर रुकने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने किसी के साथ बदसलूकी नहीं की।डीएम मनीष कुमार वर्मा और मेला अधिकारी ऋषिराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं माना गया है। वहीं पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने कहा कि साधु-संतों के साथ मारपीट के आरोप गलत हैं और अगर जांच में कुछ सामने आया तो कार्रवाई की जाएगी।