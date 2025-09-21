मुर्गे के लिए 500 रुपये न देने पर बेटे की पिटाई, बचाने आई मां की हत्या

बेटे की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां मंशा देवी बीच-बचाव के लिए पहुंचीं, लेकिन आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। मंशा देवी सड़क पर गिर गईं और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। शुक्रवार सुबह पुलिस ने शव कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। प्रभारी तहसीलदार कौशल चौरसिया ने समझाइश और आश्वासन के बाद पुलिस को शव कब्जे में लेने की अनुमति दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।