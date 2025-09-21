मुर्गे के लिए 500 रुपये न देने पर बेटे की पिटाई, बचाने आई मां की हत्या

कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव में बीती रात 11 बजे एक दुखद घटना सामने आई। गांव के ही अश्वनी राय और छोटू राय ने मुर्गा खाने के लिए 500 रुपये मांगें। पैसे देने से इनकार करने पर उन्होंने युवक विधिचंद प्रजापति को पीटना शुरू कर दिया।
बेटे की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां मंशा देवी बीच-बचाव के लिए पहुंचीं, लेकिन आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। मंशा देवी सड़क पर गिर गईं और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। शुक्रवार सुबह पुलिस ने शव कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। प्रभारी तहसीलदार कौशल चौरसिया ने समझाइश और आश्वासन के बाद पुलिस को शव कब्जे में लेने की अनुमति दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
कासिमाबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने बताया कि विधिचंद प्रजापति ने आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है और दोनों की तलाश की जा रही है। घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है और ग्रामीण न्याय की मांग कर रहे हैं।