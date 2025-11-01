पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया पशु तस्कर, कहा- अब नहीं करूंगा तस्करी, हाथ जोड़कर मांगी माफी

गिरफ्तार तस्कर जितेंद्र यादव ने पूछताछ में बताया कि यह तस्करी बिहार के कैमूर जिले के भगवान यादव और बलवंत यादव के कहने पर की जाती थी। पकड़े गए तस्कर ने बताया कि पशुओं को बिहार ले जाकर उन्हें नाटे, मुखिया और हाफिज नामक तस्करों को सौंपा जाता था, जो आगे उन्हें वध के लिए पश्चिम बंगाल भेजते थे। फिलहाल, फरार तस्करों की पहचान इबरार, मल्लू, हजरत, नाटे, मुखिया और हाफिज के रूप में की गई है। पुलिस इन सभी की तलाश में जुटी हुई है।