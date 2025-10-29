प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार स्कार्पियो ने छह लोगों को रौंदा, एक की मौत, चार की हालत नाजुक

प्रयागराज में दर्दनाक हादसा
बुधवार सुबह प्रयागराज के चौफटका ओवरब्रिज पर दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह करीब साढ़े आठ बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने आधा दर्जन बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मृतक की पहचान रोहित कुशवाहा निवासी प्रीतमनगर के रूप में हुई है। घायलों में विद्याभूषण निवासी करछना, मंजू और सुनील कुमार निवासी कर्बला शामिल हैं। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।हादसे के बाद चौफटका पुल पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
घटना के समय मौजूद संजय नामक व्यक्ति ने बताया कि वह अपनी 12 और 10 साल की बेटियों को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे, तभी स्कॉर्पियो ने अचानक टक्कर मार दी। इस हादसे में उनका दाहिना पैर टूट गया। फिलहाल पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग