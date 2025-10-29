Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार स्कार्पियो ने छह लोगों को रौंदा, एक की मौत, चार की हालत नाजुक

बुधवार सुबह प्रयागराज के चौफटका ओवरब्रिज पर दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह करीब साढ़े आठ बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने आधा दर्जन बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 29, 2025

प्रयागराज में दर्दनाक हादसा

प्रयागराज में दर्दनाक हादसा

बुधवार सुबह प्रयागराज के चौफटका ओवरब्रिज पर दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह करीब साढ़े आठ बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने आधा दर्जन बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया

मृतक की पहचान रोहित कुशवाहा निवासी प्रीतमनगर के रूप में हुई है। घायलों में विद्याभूषण निवासी करछना, मंजू और सुनील कुमार निवासी कर्बला शामिल हैं। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।हादसे के बाद चौफटका पुल पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

मामले की जांच जारी

घटना के समय मौजूद संजय नामक व्यक्ति ने बताया कि वह अपनी 12 और 10 साल की बेटियों को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे, तभी स्कॉर्पियो ने अचानक टक्कर मार दी। इस हादसे में उनका दाहिना पैर टूट गया। फिलहाल पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है।

29 Oct 2025 07:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार स्कार्पियो ने छह लोगों को रौंदा, एक की मौत, चार की हालत नाजुक

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

