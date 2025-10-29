प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार स्कार्पियो ने छह लोगों को रौंदा, एक की मौत, चार की हालत नाजुक

मृतक की पहचान रोहित कुशवाहा निवासी प्रीतमनगर के रूप में हुई है। घायलों में विद्याभूषण निवासी करछना, मंजू और सुनील कुमार निवासी कर्बला शामिल हैं। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।हादसे के बाद चौफटका पुल पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।