दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती, 509 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें आखिरी तारीख

इसकी सटीक डेट और अन्य जानकारी आयोग जल्द जारी करेगा। इस भर्ती में कुल 509 पद शामिल हैं, जिनमें से 341 पद पुरुष उम्मीदवारों और 168 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। पुरुष वर्ग में 168 पद अनारक्षित, 34 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), 77 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 49 पद अनुसूचित जाति (SC) और 13 पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए निर्धारित हैं। वहीं महिला वर्ग में 82 पद अनारक्षित, 17 पद EWS, 38 पद OBC, 24 पद SC और 7 पद ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं।