दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती, 509 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें आखिरी तारीख

SSC Head Constable Recruitment
कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के 509 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि और फीस जमा करने की आखिरी तारीख क्या है।
आवेदन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक है।
आवेदन शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी 21 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन कर सकते हैं।
अगर आवेदन पत्र में कोई गलती रह जाती है तो उसे सुधारने का मौका 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक मिलेगा।
इन पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया का पहला चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। यह परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा की सही तारीख और अन्य जानकारी SSC जल्द जारी करेगा।
कुल 509 पदों के लिए आवेदन शुरू
इसकी सटीक डेट और अन्य जानकारी आयोग जल्द जारी करेगा। इस भर्ती में कुल 509 पद शामिल हैं, जिनमें से 341 पद पुरुष उम्मीदवारों और 168 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। पुरुष वर्ग में 168 पद अनारक्षित, 34 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), 77 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 49 पद अनुसूचित जाति (SC) और 13 पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए निर्धारित हैं। वहीं महिला वर्ग में 82 पद अनारक्षित, 17 पद EWS, 38 पद OBC, 24 पद SC और 7 पद ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
