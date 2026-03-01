यूपी के इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, होगी ताबड़तोड़ बारिश, देखें IMD का अलर्ट

चक्रवातीय तूफान मोंथा कराएगा भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी। PC:
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह तक हल्की धूप थी, लेकिन कुछ ही घंटों में आसमान काले बादलों से घिर गया और करीब 10 बजे तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई।
लखनऊ के अलावा उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशांबी समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। तेज हवा और बारिश के कारण लखनऊ के तापमान में करीब 10.3 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कई अन्य जिलों में भी पारा तेजी से नीचे आया है।
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। दिन का तापमान करीब 27 डिग्री और रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए रहे और दिन में अंधेरा जैसा माहौल हो गया।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि शनिवार को पूर्वांचल और तराई के जिलों में बारिश, तेज हवाएं, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। खासतौर पर आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और अंबेडकरनगर में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।
इसके अलावा हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, सीतापुर, लखीमपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार से मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा और तेज धूप निकलने के साथ 26 मार्च तक तापमान में फिर से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है।
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