यूपी के इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, होगी ताबड़तोड़ बारिश, देखें IMD का अलर्ट

इसके अलावा हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, सीतापुर, लखीमपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार से मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा और तेज धूप निकलने के साथ 26 मार्च तक तापमान में फिर से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है।