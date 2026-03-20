25 मार्च को रांची और 26 मार्च को आनंद विहार टर्मिनल से विशेष ट्रेन, सूबेदारगंज होते हुए चलेगी

North Central Railway announces special train between Ranchi and Anand Vihar Terminal: उत्तर मध्य रेलवे ने रांची और आनंद विहार टर्मिनल के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 25 मार्च को रांची से और वापसी में आनंद विहार से 26 मार्च को खुलेगी।‌ विशेष ट्रेन में स्लीपर, वातानुकूलित (air-conditioned), और सामान्य श्रेणी (general) के डिब्बे रहेंगे। यह सोनभद्र, चुनार, मिर्जापुर, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी और टूंडला होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी। उत्तर मध्य रेलवे ने बताया कि और अधिक जानकारी के लिए 139 या Rail Madad पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय रेल ने रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए विशेष ट्रेन चलाने का निश्चय किया है।