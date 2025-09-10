Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

प्रयागराज में कॉलेज के बाहर 12वीं के छात्र की हत्या, छोटे भाई के सामने सीने में उतारे चाकू

Prayagraj: प्रयागराज के करछना थानाक्षेत्र में कॉलेज के बाहर 12 वीं के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसके दो सहपाठियों ने चाकू से सीने और गले पर मारकर छात्र की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के समय मृतक का भाई भी वहां मौजूद था। उसी के सामने हत्या कर दी गई।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 10, 2025

Student murder in Prayagraj: यमुनानगर इलाके में इस समय अपराध कुछ ज्यादा ही बढा है। करछना थाना क्षेत्र का गढ़वा कला निवासी अमित पांडेय का बेटा अवनीश पांडेय उम्र 19 साल, इंदिरा गांधी स्मारक कॉलेज में कक्षा 12वीं का छात्र था। अवनीश इंटरवल होने पर 11 बजे कॉलेज से बाहर जा रहा था। इसी दौरान उसके दो सहपाठियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई।

कालेज से तत्काल गंभीर अवस्था में अवनीश को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हमला करने वाले आरोपी माही पीढ़ी थाना करछना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतक के एक भाई और एक बहन है। उसके पिता अमित पांडेय घर में खेती बाड़ी का काम करते हैं।

छोटे भाई के सामने हुई अवनीश की हत्या

मृतक छात्र अवनीश का छोटा भाई दिग्विजय पाण्डेय उसी कॉलेज में 10th का स्टूडेंट है। वह अपने भाई के पास सबसे पहले पहुंचा। एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें दिख रहा है कि छोटा भाई दिग्विजय पाण्डेय अपने बड़े भाई की लाश को गोद में लेकर बैठा है। बताया गया कि छोटे भाई के सामने ही अवनीश की हत्या कर दी गई।

घटना की सूचना प्रकार एसीपी करछना भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मुकदमा लिखकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 04:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में कॉलेज के बाहर 12वीं के छात्र की हत्या, छोटे भाई के सामने सीने में उतारे चाकू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.