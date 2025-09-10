प्रयागराज में कॉलेज के बाहर 12वीं के छात्र की हत्या, छोटे भाई के सामने सीने में उतारे चाकू

Student murder in Prayagraj: यमुनानगर इलाके में इस समय अपराध कुछ ज्यादा ही बढा है। करछना थाना क्षेत्र का गढ़वा कला निवासी अमित पांडेय का बेटा अवनीश पांडेय उम्र 19 साल, इंदिरा गांधी स्मारक कॉलेज में कक्षा 12वीं का छात्र था। अवनीश इंटरवल होने पर 11 बजे कॉलेज से बाहर जा रहा था। इसी दौरान उसके दो सहपाठियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई।

