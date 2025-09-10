प्रयागराज में कॉलेज के बाहर 12वीं के छात्र की हत्या, छोटे भाई के सामने सीने में उतारे चाकू

Student murder in Prayagraj: यमुनानगर इलाके में इस समय अपराध कुछ ज्यादा ही बढा है। करछना थाना क्षेत्र का गढ़वा कला निवासी अमित पांडेय का बेटा अवनीश पांडेय उम्र 19 साल, इंदिरा गांधी स्मारक कॉलेज में कक्षा 12वीं का छात्र था। अवनीश इंटरवल होने पर 11 बजे कॉलेज से बाहर जा रहा था। इसी दौरान उसके दो सहपाठियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई।
कालेज से तत्काल गंभीर अवस्था में अवनीश को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हमला करने वाले आरोपी माही पीढ़ी थाना करछना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतक के एक भाई और एक बहन है। उसके पिता अमित पांडेय घर में खेती बाड़ी का काम करते हैं।
छोटे भाई के सामने हुई अवनीश की हत्या
मृतक छात्र अवनीश का छोटा भाई दिग्विजय पाण्डेय उसी कॉलेज में 10th का स्टूडेंट है। वह अपने भाई के पास सबसे पहले पहुंचा। एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें दिख रहा है कि छोटा भाई दिग्विजय पाण्डेय अपने बड़े भाई की लाश को गोद में लेकर बैठा है। बताया गया कि छोटे भाई के सामने ही अवनीश की हत्या कर दी गई।
घटना की सूचना प्रकार एसीपी करछना भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मुकदमा लिखकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।