निलंबन के खिलाफ छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात

निलंबन के खिलाफ छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निलंबित छात्रों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय गेट पर सैकड़ों छात्र जुटे और लगातार नारेबाजी करते रहे। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कैंपस और गेट के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है।
कुछ दिनों पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ छात्रों को निलंबित कर दिया था। इसके विरोध में छात्र लगातार आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। दो दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर छात्रों ने अभियान चलाया और अधिक संख्या में प्रदर्शन में पहुंचने की अपील की।
प्रदर्शन को रोकने के लिए सुबह प्रशासन ने प्रस्तावित स्थल पर पानी भरवा दिया था लेकिन इसके बावजूद छात्र वहीं पहुंचकर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने साफ कहा है कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। विभिन्न छात्र संगठनों के जुड़ने से प्रदर्शन और तेज हो गया है। कुल मिलाकर, पूरे कैंपस में माहौल तनावपूर्ण है और स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है।
