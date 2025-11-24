निलंबन के खिलाफ छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात

प्रदर्शन को रोकने के लिए सुबह प्रशासन ने प्रस्तावित स्थल पर पानी भरवा दिया था लेकिन इसके बावजूद छात्र वहीं पहुंचकर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने साफ कहा है कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। विभिन्न छात्र संगठनों के जुड़ने से प्रदर्शन और तेज हो गया है। कुल मिलाकर, पूरे कैंपस में माहौल तनावपूर्ण है और स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है।