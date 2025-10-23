सुबह 5 बजे से लगने लगी लंबी कतार, दो मिनट में खत्म हुआ तत्काल टिकट कोटा

सुबह पांच बजे से लगी लाइन
दिवाली के बाद घर वापसी करने वालों की भीड़ बुधवार से बढ़ने लगी है। कंफर्म टिकट न मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। लोग तत्काल टिकट के लिए सुबह पांच बजे से ही स्टेशन पहुंच रहे हैं। बुधवार को रामबाग स्टेशन और जंक्शन पर भारी भीड़ रही। सुबह से लाइन में लगे ज्यादातर लोगों को टिकट नहीं मिल सका, क्योंकि केवल दो से तीन मिनट में ही सभी जरूरी ट्रेनों की तत्काल सीटें भर गईं।
रामबाग स्टेशन पर पहुंचे बैरहना निवासी रवि केसरवानी ने बताया कि वे सुबह 5:30 बजे ही स्टेशन पहुंच गए थे। आरक्षण काउंटर खुलने से पहले ही तत्काल फार्म के टोकन बांटे गए। दस बजे जब बुकिंग शुरू हुई, तब तक दिल्ली जाने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों में तत्काल कोटे की सीटें वेटिंग में चली गईं। मुंबई जाने के लिए महानगरी एक्सप्रेस में टिकट कराने पहुंचे अनिकेत श्रीवास्तव ने बताया कि वे मंगलवार को भी आए थे, लेकिन तब भी उनका नंबर आने तक सभी तत्काल टिकटें खत्म हो गईं। बुधवार को भी वही स्थिति रही।
बुधवार को प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, सूबेदारगंज और छिवकी स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिली। ट्रेन रुकते ही यात्री जल्दी से चढ़ने के लिए दौड़ पड़ते थे, जिससे गेट पर धक्का-मुक्की शुरू हो जाती थी। प्रयागराज जंक्शन से चलने वाली ट्रेनों में आरपीएफ और जीआरपी को यात्रियों को लाइन में लगवाकर चढ़ाना पड़ा। प्रयागराज एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए लंबी लाइन लगी रही और कुछ लोग खिड़कियों से चढ़ने को मजबूर हुए। अन्य ट्रेनों का भी यही हाल रहा।
भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन इन ट्रेनों में भी अगले कुछ दिनों तक लंबी वेटिंग चल रही है। अनुमान है कि 26 अक्टूबर को सीजन की सबसे ज्यादा भीड़ हो सकती है।
बस अड्डों पर भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। बुधवार सुबह से ही यूपी रोडवेज की बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। प्रयागराज से गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती और बहराइच जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा रही। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रोडवेज की ओर से अतिरिक्त बसें चलाई गईं। बताया जा रहा है कि अगले तीन दिनों तक बसों में भीड़ बनी रह सकती है। वहीं, प्रयागराज एयरपोर्ट से बुधवार को आठ विमानों से करीब 1459 यात्रियों ने यात्रा की।
