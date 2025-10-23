सुबह 5 बजे से लगने लगी लंबी कतार, दो मिनट में खत्म हुआ तत्काल टिकट कोटा

रामबाग स्टेशन पर पहुंचे बैरहना निवासी रवि केसरवानी ने बताया कि वे सुबह 5:30 बजे ही स्टेशन पहुंच गए थे। आरक्षण काउंटर खुलने से पहले ही तत्काल फार्म के टोकन बांटे गए। दस बजे जब बुकिंग शुरू हुई, तब तक दिल्ली जाने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों में तत्काल कोटे की सीटें वेटिंग में चली गईं। मुंबई जाने के लिए महानगरी एक्सप्रेस में टिकट कराने पहुंचे अनिकेत श्रीवास्तव ने बताया कि वे मंगलवार को भी आए थे, लेकिन तब भी उनका नंबर आने तक सभी तत्काल टिकटें खत्म हो गईं। बुधवार को भी वही स्थिति रही।