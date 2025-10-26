Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

हाईस्कूल-इंटर बोर्ड परीक्षा में विवरण सुधार की तारीख बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक मिलेगा मौका

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए छात्र विवरण संशोधन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र और स्कूल 31 अक्टूबर तक अपनी जानकारी में जरूरी सुधार कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 25 अक्टूबर तय की गई थी

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 26, 2025

UP Board Exam 2026

UP Board Exam 2026(AI Generated Image-Gemini)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए छात्र विवरण संशोधन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र और स्कूल 31 अक्टूबर तक अपनी जानकारी में जरूरी सुधार कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 25 अक्टूबर तय की गई थी। लेकिन छात्रों के प्रमाणपत्रों में गलती न हो और अभिभावकों को परेशानी से बचाने के लिए बोर्ड ने यह समय बढ़ाने का फैसला किया है।

प्रधानाचार्य कर सकते हैं छात्रों की जानकारी में सुधार

UP Board Exam 2026 के लिए अब स्कूल के प्रधानाचार्य वेबसाइट पर जाकर छात्रों की जानकारी में सुधार कर सकते हैं। इसमें छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, विषय, वर्ग, लिंग, जाति, फोटो या रोल नंबर जैसी गलतियों को ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है।

31 अक्टूबर तक देना होगा आवेदन

लेकिन अगर जन्मतिथि बदलनी है, पूरा नाम सुधारना है या छात्र का विवरण दोबारा जोड़ना है, तो ये काम ऑफलाइन यानी जिले के शिक्षा विभाग कार्यालय में किया जाएगा। स्कूल प्रधानाचार्य को जरूरी कागजों के साथ ऐसे आवेदन 31 अक्टूबर तक जमा करने होंगे। डीआईओएस इन सभी मामलों की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट के साथ 5 नवंबर तक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज देंगे। परिषद ने साफ कहा है कि तय तारीख के बाद किसी को भी सुधार का मौका नहीं मिलेगा।

इसलिए सभी प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्कूल के किसी भी छात्र की जानकारी में कोई गलती न रह जाए। इसके लिए उनसे एक लिखित प्रमाण भी लिया जाएगा। इस फैसले से उन लाखों छात्रों को राहत मिलेगी जो अब तक अपने विवरण में सुधार नहीं कर पाए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 09:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / हाईस्कूल-इंटर बोर्ड परीक्षा में विवरण सुधार की तारीख बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक मिलेगा मौका

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घर के बाहर बैठे युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती

घर के बाहर बैठे युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती
प्रयागराज

‘मैं मर जाऊंगा… मुझे मेरी मां के पास जाना है’, रोते-बिलखते शख्स ने मदद की लगाई गुहार, लेकिन वीडियो का सच कुछ और ही निकला

प्रयागराज

त्योहारों के बाद महंगी हुई वापसी, मुंबई-बेंगलुरु फ्लाइट का किराया पहुंचा 15 हजार के पार

Malfunction in a plane carrying 180 passengers at Dumna Airport Jabalpur
प्रयागराज

नैनी में बड़ा हादसा, कच्ची दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, दो नाती हुए घायल

नैनी में रात में सोते समय हुआ हादसा
प्रयागराज

सिर्फ 5 घंटे में प्रयागराज से खजुराहो ! जल्द पटरी पर दौड़ेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस

Prayagraj
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.