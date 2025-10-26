हाईस्कूल-इंटर बोर्ड परीक्षा में विवरण सुधार की तारीख बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक मिलेगा मौका

लेकिन अगर जन्मतिथि बदलनी है, पूरा नाम सुधारना है या छात्र का विवरण दोबारा जोड़ना है, तो ये काम ऑफलाइन यानी जिले के शिक्षा विभाग कार्यालय में किया जाएगा। स्कूल प्रधानाचार्य को जरूरी कागजों के साथ ऐसे आवेदन 31 अक्टूबर तक जमा करने होंगे। डीआईओएस इन सभी मामलों की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट के साथ 5 नवंबर तक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज देंगे। परिषद ने साफ कहा है कि तय तारीख के बाद किसी को भी सुधार का मौका नहीं मिलेगा।