हाईस्कूल-इंटर बोर्ड परीक्षा में विवरण सुधार की तारीख बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक मिलेगा मौका

UP Board Exam 2026(AI Generated Image-Gemini)
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए छात्र विवरण संशोधन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र और स्कूल 31 अक्टूबर तक अपनी जानकारी में जरूरी सुधार कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 25 अक्टूबर तय की गई थी। लेकिन छात्रों के प्रमाणपत्रों में गलती न हो और अभिभावकों को परेशानी से बचाने के लिए बोर्ड ने यह समय बढ़ाने का फैसला किया है।
UP Board Exam 2026 के लिए अब स्कूल के प्रधानाचार्य वेबसाइट पर जाकर छात्रों की जानकारी में सुधार कर सकते हैं। इसमें छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, विषय, वर्ग, लिंग, जाति, फोटो या रोल नंबर जैसी गलतियों को ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है।
लेकिन अगर जन्मतिथि बदलनी है, पूरा नाम सुधारना है या छात्र का विवरण दोबारा जोड़ना है, तो ये काम ऑफलाइन यानी जिले के शिक्षा विभाग कार्यालय में किया जाएगा। स्कूल प्रधानाचार्य को जरूरी कागजों के साथ ऐसे आवेदन 31 अक्टूबर तक जमा करने होंगे। डीआईओएस इन सभी मामलों की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट के साथ 5 नवंबर तक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज देंगे। परिषद ने साफ कहा है कि तय तारीख के बाद किसी को भी सुधार का मौका नहीं मिलेगा।
इसलिए सभी प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्कूल के किसी भी छात्र की जानकारी में कोई गलती न रह जाए। इसके लिए उनसे एक लिखित प्रमाण भी लिया जाएगा। इस फैसले से उन लाखों छात्रों को राहत मिलेगी जो अब तक अपने विवरण में सुधार नहीं कर पाए थे।
