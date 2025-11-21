Prayagraj junction: हाई अलर्ट के बीच प्रयागराज जंक्शन पर बड़ा खुलासा, एसी कोच में सफर कर रहा था दो बैग गांजा



हाई अलर्ट के माहौल के कारण यात्रियों और प्लेटफार्म पर खड़े लोगों के बीच हड़कंप मच गया और कई यात्री तुरंत कोच से उतर गए। सुरक्षा टीमों ने नीला और काला रंग के लावारिस बैग के मालिक की तलाश में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सावधानी बरतते हुए, जब बैग खोले गए तो अंदर गोल्डन ब्राउन टेप से लिपटे हुए दो भारी पैकेट मिले। पैकेटों को सूंघा गया तो उसमें से तेज गांजे की महक आई, जिसके बाद सुरक्षा टीमों ने विस्फोटक की आशंका को लेकर राहत महसूस की।