Prayagraj junction: हाई अलर्ट के बीच प्रयागराज जंक्शन पर बड़ा खुलासा, एसी कोच में सफर कर रहा था दो बैग गांजा

Prayagraj Junction News: दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी हाई अलर्ट के बीच यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12505 के एक एसी कोच में दो संदिग्ध लावारिस बैग मिले। हालांकि, जांच के बाद सुरक्षा टीमों ने राहत की सांस ली, क्योंकि बैगों में विस्फोटक नहीं, बल्कि तस्करी के लिए रखा गया गांजा बरामद हुआ।
कोच A-2 में मिले दो संदिग्ध बैग
यह घटना 20 नवंबर की दोपहर की है, जब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर खड़ी थी। कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एसी कोच A-2 में बर्थ नंबर 13 और 14 के पास दो अज्ञात बैग पड़े हैं। सूचना मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर अरविंद कुमार यादव ने अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाला। उनके साथ RPF के सब-इंस्पेक्टर नितिन कुमार और गौरव भी दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे कोच की घेराबंदी की।
खलबली के बीच खोला गया बैग
हाई अलर्ट के माहौल के कारण यात्रियों और प्लेटफार्म पर खड़े लोगों के बीच हड़कंप मच गया और कई यात्री तुरंत कोच से उतर गए। सुरक्षा टीमों ने नीला और काला रंग के लावारिस बैग के मालिक की तलाश में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सावधानी बरतते हुए, जब बैग खोले गए तो अंदर गोल्डन ब्राउन टेप से लिपटे हुए दो भारी पैकेट मिले। पैकेटों को सूंघा गया तो उसमें से तेज गांजे की महक आई, जिसके बाद सुरक्षा टीमों ने विस्फोटक की आशंका को लेकर राहत महसूस की।
4 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त
जांच के दौरान, नीले बैग से 2 किलो 100 ग्राम और काले बैग से 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 4 किलो 300 ग्राम था। जीआरपी थाना प्रभारी सोनू कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तस्करों ने सुरक्षा को चकमा देने के लिए यह खेप ट्रेन में छोड़ी होगी। उन्होंने बताया कि उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
