आज रात दिखेगा साल का सबसे बड़ा और चमकदार चंद्रमा, 30% ज्यादा होगी चमक

नवंबर की पूर्णिमा को बीवर मून या फ्रॉस्टी मून भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवंबर में उत्तरी अमेरिका के बीवर ठंड के मौसम के लिए अपनी मांद तैयार करते हैं और भोजन जमा करते हैं। इसी महीने के पूर्णिमा को डिंगग मून भी कहते हैं, क्योंकि जंगली जानवर इस समय अपने लिए आखिरी बार मौसमी भोजन ढूंढते हैं। नवंबर के अंत में यह पृथ्वी के करीब से गुजरेगा और टेलिस्कोप की मदद से इसे अच्छी तरह देखा जा सकता है।