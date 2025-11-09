मऊआइमा में दर्दनाक हादसा, घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची पिकअप की चपेट में आकर मौत

पीहू के पिता अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि साहू धर्मकांटा के संचालक वहां अक्सर अपने वाहन उनके घर के सामने खड़ा करते हैं। कई बार मना करने पर भी विवाद हुआ था। उनका कहना है कि हादसे के वक्त धर्मकांटा संचालकों ने पिकअप चालक को रोकने की कोशिश तक नहीं की। मऊआइमा थाना पुलिस ने अनिल कुमार की तहरीर पर धर्मकांटा मालिक, पिकअप चालक और वाहन स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक पंकज अवस्थी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है।