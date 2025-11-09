मऊआइमा में दर्दनाक हादसा, घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची पिकअप की चपेट में आकर मौत

मऊआइमा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर खास गांव में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में तीन साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। घर के बाहर खेल रही पीहू पटेल को एक पिकअप गाड़ी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बच्ची गाड़ी के पहिए में फंसकर कुछ दूर तक घसीटती चली गई। यह पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पीहू के पिता अनिल कुमार खेती-किसानी करते हैं। शनिवार को उनकी दादी सुम्मारी देवी का निधन हो गया था, और रविवार को पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए फाफामऊ घाट गया था। उस समय घर पर पीहू अपनी मां शीला देवी के साथ थी। दोपहर करीब एक बजे पीहू घर के बाहर खेल रही थी, तभी पास स्थित साहू धर्मकांटा के पास मुड़ रही पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पीहू की मां और परिजन दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मासूम ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच में पता चला कि धर्मकांटे पर खड़ी पिकअप वजन तौल कराने के बाद बैक मोड़ रही थी, तभी पास में खेल रही पीहू उसकी चपेट में आ गई। सीसीटीवी फुटेज में हादसे के पल साफ दिखाई दे रहे हैं।
पीहू के पिता अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि साहू धर्मकांटा के संचालक वहां अक्सर अपने वाहन उनके घर के सामने खड़ा करते हैं। कई बार मना करने पर भी विवाद हुआ था। उनका कहना है कि हादसे के वक्त धर्मकांटा संचालकों ने पिकअप चालक को रोकने की कोशिश तक नहीं की। मऊआइमा थाना पुलिस ने अनिल कुमार की तहरीर पर धर्मकांटा मालिक, पिकअप चालक और वाहन स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक पंकज अवस्थी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है।
