ट्रेन में गुटखा थूकने के लिए जगह तलाश रहा था शख्स तभी…जाने क्या है पूरा मामला

फूलपुर थाना क्षेत्र के शेखपुर पूर्वी मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय मो. सद्दाम की ट्रेन में गुटखा थूकते समय हादसे में मौत हो गई। वह अपने साथी फैसल के साथ पासपोर्ट बनवाने कानपुर जा रहा था। ये घटना उस समय हुई जब सद्दाम गेट से सिर बाहर निकालकर मुंह में भरा गुटखा थूक रहा था। इसी दौरान उसका सिर बिजली के खंभे से टकरा गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।