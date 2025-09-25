ट्रेन में गुटखा थूकने के लिए जगह तलाश रहा था शख्स तभी…जाने क्या है पूरा मामला

फूलपुर थाना क्षेत्र के शेखपुर पूर्वी मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय मो. सद्दाम की ट्रेन में गुटखा थूकते समय हादसे में मौत हो गई। वह अपने साथी फैसल के साथ पासपोर्ट बनवाने कानपुर जा रहा था। ये घटना उस समय हुई जब सद्दाम गेट से सिर बाहर निकालकर मुंह में भरा गुटखा थूक रहा था। इसी दौरान उसका सिर बिजली के खंभे से टकरा गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
रेलवे की चेन पुलिंग करके ट्रेन रोकी गई और सद्दाम को तुरंत स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सद्दाम के परिवार और साथी फैसल ने बताया कि थोड़ी सी लापरवाही ने उसकी जान ले ली। सद्दाम वारी रोड पर सैलून की दुकान चलाता था और पासपोर्ट बनवाने जा रहा था। हादसे के बाद पोस्टमार्टम कर शव गांव भेजा गया।
थानाध्यक्ष पूरामुफ्ती मनोज कुमार ने कहा कि रेलवे से सूचना मिलने पर घायल युवक को अस्पताल भेजा गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। यह हादसा लोगों के लिए चेतावनी है कि ट्रेन या चलते वाहन में गुटखा या पान खाकर थूकने जैसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।