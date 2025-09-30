Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

संगम नगरी में खौफनाक वारदात, नशेड़ी पिता की मुंह में कपड़ा ठूंसकर की हत्या, कमरा बंद करके फरार

प्रयागराज के पूरामुफ्ती इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक नशे का आदी पिता ने अपने डेढ़ साल के बेटे गुल्लू के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी हत्या कर दी।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Sep 30, 2025

पिता ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर मासूम को मार डाला

पिता ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर मासूम को मार डाला

प्रयागराज के पूरामुफ्ती इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक नशे का आदी पिता ने अपने डेढ़ साल के बेटे गुल्लू के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

कमरे का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला

मासूम की मां किरन और बहन वंदना काफी दुखी हैं। बहन वंदना ने मोहल्ले की महिलाओं की मदद से कमरे का ताला तोड़ा और बच्चे का शव बाहर निकाला। मृतक गुल्लू परिवार का इकलौता बेटा था। आरोपी सनी कुमार मजदूरी करता है और उसकी पत्नी किरन कबाड़ की दुकान पर काम करती है। परिवार में दो बेटियां भी हैं।

नशे की हालत में किया अपराध

पुलिस के अनुसार, सनी कुमार नशे का आदी है और नशे की हालत में ही उसने यह अपराध किया। घटना के समय उसने बच्चे को दुलार करने के बहाने गोद में उठाया और फिर कमरे में जाकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बच्चे की मौत के बाद वह कमरे में ताला लगाकर घर से बाहर चला गया। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि आरोपी ने पहले अपनी वारदात के बारे में मजाक में कहा, लेकिन बाद में बहन वंदना को सच पता चला और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

Published on:

30 Sept 2025 06:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / संगम नगरी में खौफनाक वारदात, नशेड़ी पिता की मुंह में कपड़ा ठूंसकर की हत्या, कमरा बंद करके फरार

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

