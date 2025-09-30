संगम नगरी में खौफनाक वारदात, नशेड़ी पिता की मुंह में कपड़ा ठूंसकर की हत्या, कमरा बंद करके फरार

पिता ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर मासूम को मार डाला
प्रयागराज के पूरामुफ्ती इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक नशे का आदी पिता ने अपने डेढ़ साल के बेटे गुल्लू के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
मासूम की मां किरन और बहन वंदना काफी दुखी हैं। बहन वंदना ने मोहल्ले की महिलाओं की मदद से कमरे का ताला तोड़ा और बच्चे का शव बाहर निकाला। मृतक गुल्लू परिवार का इकलौता बेटा था। आरोपी सनी कुमार मजदूरी करता है और उसकी पत्नी किरन कबाड़ की दुकान पर काम करती है। परिवार में दो बेटियां भी हैं।
पुलिस के अनुसार, सनी कुमार नशे का आदी है और नशे की हालत में ही उसने यह अपराध किया। घटना के समय उसने बच्चे को दुलार करने के बहाने गोद में उठाया और फिर कमरे में जाकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बच्चे की मौत के बाद वह कमरे में ताला लगाकर घर से बाहर चला गया। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि आरोपी ने पहले अपनी वारदात के बारे में मजाक में कहा, लेकिन बाद में बहन वंदना को सच पता चला और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
