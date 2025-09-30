संगम नगरी में खौफनाक वारदात, नशेड़ी पिता की मुंह में कपड़ा ठूंसकर की हत्या, कमरा बंद करके फरार

पुलिस के अनुसार, सनी कुमार नशे का आदी है और नशे की हालत में ही उसने यह अपराध किया। घटना के समय उसने बच्चे को दुलार करने के बहाने गोद में उठाया और फिर कमरे में जाकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बच्चे की मौत के बाद वह कमरे में ताला लगाकर घर से बाहर चला गया। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि आरोपी ने पहले अपनी वारदात के बारे में मजाक में कहा, लेकिन बाद में बहन वंदना को सच पता चला और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।