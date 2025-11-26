फाफामऊ पुल पर दर्दनाक हादसा, बरात से लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने बाइक सवार जीजा-साले को कुचला

Symbolic Image.
प्रयागराज के फाफामऊ पुल के पास सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार जीजा-साले की मौत हो गई। दोनों रिश्तेदार के यहां शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
झूंसी थाना क्षेत्र के कोहना निवासी विजय बहादुर के बेटे राहुल और दामाद शनि कुमार सोमवार रात करीब 12:30 बजे कांशीराम आवास योजना, शांतिपुरम स्थित एक शादी समारोह से बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान फाफामऊ पुल पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने उन्हें एसआरएन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद फाफामऊ थाना पुलिस पुल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में जुट गई है, ताकि आरोपी वाहन और चालक की पहचान हो सके।
शनि कुमार, कर्नलगंज के सादियाबाद का रहने वाला था और फर्नीचर का काम करता था। वह तीन भाइयों में मझला था। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व उसकी शादी राहुल की बहन रेखा से हुई थी। हादसे के वक्त परिवार के अन्य सदस्य भी पीछे कार से लौट रहे थे। टक्कर के बाद भीड़ और अफरातफरी देखकर उन्होंने गाड़ी रोकी तो पता चला कि हादसे में राहुल और शनि घायल पड़े हैं।
वहीं, राहुल कुमार महाराष्ट्र के पुणे में वेल्डिंग का काम करता था और हाल ही में घर लौटा था। दोनों की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव उनके परिजनों को सौंप दिए।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग