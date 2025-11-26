फाफामऊ पुल पर दर्दनाक हादसा, बरात से लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने बाइक सवार जीजा-साले को कुचला

शनि कुमार, कर्नलगंज के सादियाबाद का रहने वाला था और फर्नीचर का काम करता था। वह तीन भाइयों में मझला था। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व उसकी शादी राहुल की बहन रेखा से हुई थी। हादसे के वक्त परिवार के अन्य सदस्य भी पीछे कार से लौट रहे थे। टक्कर के बाद भीड़ और अफरातफरी देखकर उन्होंने गाड़ी रोकी तो पता चला कि हादसे में राहुल और शनि घायल पड़े हैं।