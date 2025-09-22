नवरात्र के पहले दिन सड़क पर हुआ बड़ा हादसा, छात्रा समेत दो की मौत, बेटी का शव देखकर बेहोश हुई मां

औराई जिले के दो अलग-अलग स्थानों पर सोमवार को हुई सड़क दुर्घटनाओं में 12वीं की छात्रा शगुन सिंह (17) और रहमान (12) की मौत हो गई, जबकि एक युवक परवेज आलम गंभीर रूप से घायल हो गया।
पहली घटना घोसियां के बुआजी के इनारा के पास हुई। जाठी निवासी शगुन गोपीगंज के एक निजी कॉन्वेंट स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। सोमवार को स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौटते समय वह सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान दो वाहनों से बचते हुए ट्रैक्टर लदे ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। उसे तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शगुन अजय सिंह की इकलौती बेटी थी। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया।
दूसरी घटना अमवां के पास हुई। घोसियां के चमनगंज तकिया निवासी परवेज आलम और रहमान बाइक से गोपीगंज जा रहे थे। जैसे ही वे अमवा अंडरपास के सामने पहुंचे, एक चार पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। परवेज गंभीर रूप से घायल हो गया और रहमान को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम ने बताया कि दोनों घटनाओं में पुलिस ने ट्रेलर और चालक को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी गई है।