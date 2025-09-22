नवरात्र के पहले दिन सड़क पर हुआ बड़ा हादसा, छात्रा समेत दो की मौत, बेटी का शव देखकर बेहोश हुई मां

पहली घटना घोसियां के बुआजी के इनारा के पास हुई। जाठी निवासी शगुन गोपीगंज के एक निजी कॉन्वेंट स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। सोमवार को स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौटते समय वह सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान दो वाहनों से बचते हुए ट्रैक्टर लदे ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। उसे तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शगुन अजय सिंह की इकलौती बेटी थी। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया।