प्रयागराज में दातून तोड़ते समय हुआ कुछ ऐसा कि चाचा-भतीजे की हो गई मौत, परिवार में पसरा सन्नाटा

इस घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। मृतकों के परिवार में मातम छा गया है। राजेंद्र की पत्नी लालती देवी पूरी तरह टूट चुकी हैं। सनी के पिता संतोष विश्वकर्मा दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार ने ग्रामीण प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है क्योंकि राजेंद्र परिवार के मुखिया और कमाने वाले थे, जबकि सनी जवान था और उसका भविष्य बन रहा था।