बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, पांच सवारों में से एक की मौत

पुलिस के अनुसार, हादसे के शिकार कोरांव थाना क्षेत्र के पथरा गांव निवासी रंजन (30), पत्नी प्रमिला (28), बेटा प्रवीण (9), रुद्र (7) और साढ़ू का बेटा निखिल थे। ये सभी एक ही बाइक पर सवार होकर कांटी स्थित एक ढाबे पर खाना खाने जा रहे थे। दुर्भाग्य से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। जैसे ही वे सारंगापुर बाजार के पास पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में निखिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य चार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।