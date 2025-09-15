बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, पांच सवारों में से एक की मौत

रीवा राजमार्ग पर स्थित सारंगापुर बाजार में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार और बेकाबू कार ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सवार एक ही परिवार के पांच लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी सड़क पर बिखर गए। हादसे में साढ़ू के बेटे निखिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दंपती समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर से कुछ देर पहले यही कार दो साइकिल सवारों को भी अपनी चपेट में ले चुकी थी, जिसमें दोनों घायल हो गए। इस तरह एक ही कार की टक्कर से कुल छह लोग घायल हुए हैं, जिनमें तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस के अनुसार, हादसे के शिकार कोरांव थाना क्षेत्र के पथरा गांव निवासी रंजन (30), पत्नी प्रमिला (28), बेटा प्रवीण (9), रुद्र (7) और साढ़ू का बेटा निखिल थे। ये सभी एक ही बाइक पर सवार होकर कांटी स्थित एक ढाबे पर खाना खाने जा रहे थे। दुर्भाग्य से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। जैसे ही वे सारंगापुर बाजार के पास पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में निखिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य चार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया है।