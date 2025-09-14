घूरपुर हाईवे पर बेकाबू कार ने बाइक सवारों को रौंदा, 2 की मौत, 3 गंभीर घायल

प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के सरंगापुर बाजार में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के मुताबिक, कार चला रहा सीओडी छिवकी का एक कर्मचारी सरंगापुर बाजार से गुजर रहा था। इस दौरान उसने सड़क पर चल रहे एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन कार अनियंत्रित होकर सामने चल रही बाइक से टकरा गई। बाइक पर कुल पांच लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी लोग सड़क पर दूर जा गिरे।
हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत पहुंची और घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।