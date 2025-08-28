तांत्रिक के बहकावे में आकर बाबा ने पोते को उतारा मौत के घाट, अलग-अलग जगह फेंका शव का हिस्सा

यह खबर सुनकर पूरा इलाका सन्न रह गया। सदियापुर से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक हर जगह इस खौफनाक वारदात की चर्चा रही। पुलिस ने सरन सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सरन सिंह के परिवार पर पिछले दो सालों में दुखों का पहाड़ टूटा था। 2023 में उसकी बेटी ने फांसी लगाकर जान दी, जबकि 2024 में बेटा यमुना में कूदकर मर गया। इन घटनाओं के बाद सरन मानसिक रूप से टूट गया और उसे शक हुआ कि उसकी भाभी ने परिवार पर जादू-टोना किया है। इसी दौरान उसने कौशांबी के एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने उसे समझाया कि अगर किसी करीबी लड़के की बलि दी जाए तो संकट दूर हो जाएगा। इसी बात के बहकावे में आकर सरन ने अपने ही पोते की बलि दे दी।