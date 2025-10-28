यूपी में बेमौसम बारिश से बढ़ी सर्दी, कई जिलों में झमाझम से गिरेगा पारा, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

28 अक्टूबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आज बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी, कानपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे सुबह और रात में ठंड और कोहरा बढ़ने की संभावना है।