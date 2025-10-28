यूपी में बेमौसम बारिश से बढ़ी सर्दी, कई जिलों में झमाझम से गिरेगा पारा, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

UP Rains: अगले 120 घंटो में जमकर बरसेंगे बादल | Image Source - Pinterest
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक साथ बने दो मजबूत सिस्टम के असर से अगले चार से पांच दिनों तक कई जिलों में बेमौसम बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में प्रदेशभर में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल गया है। सोमवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे, जिससे रात का मौसम ठंडा हो गया। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान की वजह से राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है।मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बेमौसम बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात ‘मोंथा’ और अरब सागर में बने कम दबाव का क्षेत्र मिलकर उत्तर प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं।इन सिस्टमों की वजह से कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, जबकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है।
28 अक्टूबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आज बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी, कानपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे सुबह और रात में ठंड और कोहरा बढ़ने की संभावना है।
