महाभारत के प्रसंग से जोड़कर मुलायम सिंह यादव के परिवार पर छपी खबर से बवाल, अखिलेश यादव ने भी किया पलटवार

UP NEWS: एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार पर महाभारत के प्रसंग से जोड़कर लिखी गई खबर से काफी बवाल मचा हुआ है। यह पूरा विवाद देश के प्रसिद्ध मीडिया ग्रुप की एक कवर स्टोरी को लेकर शुरू हुआ है, जिसमें महाभारत के गांधारी के श्राप का जिक्र करते हुए उसे सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार से जोड़ दिया गया है। अब इस खबर को लेकर पूरे प्रदेश में सपा नेता और कार्यकर्ता संस्थान का विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि इस लेख को प्रकाशित करने वाला संस्थान माफी नहीं मांगता तो यह विरोध उसके खिलाफ आंदोलन का रूप लेगा।