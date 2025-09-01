UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव से पहले प्रयागराज के लाखों लोगों के बदलेंगे गांव, छह ब्लाकों में होगा बदलाव

पहले चाका ब्लॉक में 59 गांव थे। नगर निगम की सीमा विस्तार में इनमें से 38 गांव शामिल हो गए, जिससे चाका में केवल 21 गांव ही बचे थे। अब नए परिसीमन के बाद यह ब्लॉक 21 से बढ़कर 35 गांवों का हो जाएगा। जबकि करछना में अब 80 से घटकर 75 गांव रह जाएंगे। वहीं कौंधियारा में 57 से घटकर 48 गांव रह जाएंगे।