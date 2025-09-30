पीजीटी परीक्षा चौथी बार स्थगित, अभ्यर्थियों का टूट रहा सब्र

तीन साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों में नाराजगी गहराती जा रही है। आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2022 में पूरी हुई थी और तब से अब तक परीक्षा तिथि चार बार बदली जा चुकी है। पहले परीक्षा अप्रैल 2024 में तय हुई, फिर जून में शिफ्ट हुई, इसके बाद अगस्त में चर्चा हुई लेकिन तिथि नहीं आई। हाल ही में 15-16 अक्टूबर को नई तिथि घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे भी टाल दिया गया।