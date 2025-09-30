पीजीटी परीक्षा चौथी बार स्थगित, अभ्यर्थियों का टूट रहा सब्र

UP PGT Exam: उत्तर प्रदेश प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। 15-16 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को चौथी बार स्थगित कर दिया गया है। आयोग ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए नई तिथि बाद में घोषित करने की बात कही है।
तीन साल से इंतजार में हैं लाखों अभ्यर्थी
तीन साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों में नाराजगी गहराती जा रही है। आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2022 में पूरी हुई थी और तब से अब तक परीक्षा तिथि चार बार बदली जा चुकी है। पहले परीक्षा अप्रैल 2024 में तय हुई, फिर जून में शिफ्ट हुई, इसके बाद अगस्त में चर्चा हुई लेकिन तिथि नहीं आई। हाल ही में 15-16 अक्टूबर को नई तिथि घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे भी टाल दिया गया।
बढ़ रही अभ्यर्थियों की परेशानी
कई अभ्यर्थियों का कहना है कि बार-बार स्थगन से उनकी तैयारी और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। कुछ उम्मीदवारों ने यह भी चिंता जताई है कि देरी के चलते उनकी आयु सीमा पार हो सकती है।
आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय के हालिया त्यागपत्र को भी इस देरी की बड़ी वजह माना जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी से यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर गंभीर खामियां और समन्वय की कमी है।
आयोग का कहना है कि नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी, लेकिन बार-बार तिथि बदलने से अभ्यर्थियों का भरोसा डगमगाने लगा है और उनमें आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है।
