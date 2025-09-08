UP Rains: यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 घंटे बाद 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP Rain Forecast: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। सोमवार को पश्चिमी यूपी और तराई के कई जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में यही हालात बने रहेंगे। कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।