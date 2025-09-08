Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

UP Rains: यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 घंटे बाद 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मौसम से जुडी यह बड़ी खबर है कि यहां बारिश अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ घंटो बाद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 08, 2025

UP Rain Forecast: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। सोमवार को पश्चिमी यूपी और तराई के कई जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में यही हालात बने रहेंगे। कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।

14 घंटे बाद इन जिलों में बरस सकते हैं बादल
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्वी यूपी और तराई के लगभग 22 जिलों में बारिश और गरज-चमक हो सकती है। इनमें कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर समेत कई जिले शामिल हैं। वहीं, दक्षिणी यूपी के सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी जैसे जिलों में वज्रपात की संभावना भी जताई गई है।

11 सितंबर से तेज बारिश का दौर
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, 11 सितंबर से मानसून की ट्रफ लाइन फिर उत्तर की ओर खिसकेगी। इसके चलते तराई के जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं।

यहां है गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा

सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर व आसपास के इलाके में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है।

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि गरज-चमक और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों पर न जाएं और सुरक्षित जगहों पर रहें।

Published on:

08 Sept 2025 09:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / UP Rains: यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 घंटे बाद 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

