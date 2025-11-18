कई जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, पछुआ हवाओं से बढ़ी सर्दी, IMD ने जारी की नई चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी 19 नवंबर को कानपुर, बाराबंकी, इटावा, लखनऊ और प्रयागराज जैसे जिलों में सुबह तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड दोबारा बढ़ने की संभावना है। वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना है कि फिलहाल पछुआ हवाओं की रफ्तार कम होने से थोड़ी राहत महसूस हो रही है, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है।