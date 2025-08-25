26 अगस्त को मानसूनी बारिश दिखाएगा अपना रौद्र रूप, 40 जनपदों में होगी जोरदार बारिश

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश के बाद मौसम विभाग ने 26 अगस्त को राज्य के 40 से अधिक जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।