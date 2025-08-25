Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

26 अगस्त को मानसूनी बारिश दिखाएगा अपना रौद्र रूप, 40 जनपदों में होगी जोरदार बारिश

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश के बाद मौसम विभाग ने 26 अगस्त को राज्य के 40 से अधिक जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 25, 2025

up monsoon heavy rain thunderstorm alert
UP Monsoon: यूपी में मौसम हुआ खतरनाक! Image Source - Social Media 'FB'

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश के बाद मौसम विभाग ने 26 अगस्त को राज्य के 40 से अधिक जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

26 अगस्त को जिन जिलों और उनके आसपास भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, उनमें कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल और बदायूं शामिल हैं।

मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और घर या सुरक्षित स्थान पर रहें। जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें और बिजली के खतरों से बचने के लिए घर के अंदर सुरक्षित रहें। किसानों को भी अपने खेतों और फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

26 अगस्त को यह मॉनसून सक्रिय रहेगा और कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है।मौसम विभाग का यह येलो अलर्ट लोगों को समय पर सचेत करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जारी किया गया है।

Published on:

25 Aug 2025 09:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 26 अगस्त को मानसूनी बारिश दिखाएगा अपना रौद्र रूप, 40 जनपदों में होगी जोरदार बारिश

