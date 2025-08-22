अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, 47 जिलों में बिजली गिरने का खतरा

Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में अगले चार दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम सिस्टम का असर अब प्रदेश में दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 से 25 अगस्त के बीच कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है।