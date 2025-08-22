Patrika LogoSwitch to English

अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, 47 जिलों में बिजली गिरने का खतरा

उत्तर प्रदेश में अगले चार दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम सिस्टम का असर अब प्रदेश में दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 से 25 अगस्त के बीच कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 22, 2025

Monsoon very heavy rain alert in Delhi weather
Monsoon very heavy rain alert in Delhi-NCR weather (फोटो सोर्स- Patrika.com)

Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में अगले चार दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम सिस्टम का असर अब प्रदेश में दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 से 25 अगस्त के बीच कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

38 जिलों में भारी बारिश येलो अलर्ट

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को दक्षिणी, पूर्वी और तराई क्षेत्रों के 38 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

47 जिलों में बिजली गिरने का खतरा

मौसम विभाग ने 47 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी भी दी है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम में घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर समेत आसपास के इलाके।

22 Aug 2025 06:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, 47 जिलों में बिजली गिरने का खतरा

