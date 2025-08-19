यूपी में 21 से 24 अगस्त तक होगी मूसलाधार बारिश, इन जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात का खतरा

मौसम विभाग ने बताया कि 21 अगस्त से मौसम बदलने लगेगा। 21 से 24 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर 23 और 24 अगस्त को पूर्व से पश्चिमी यूपी तक तेज बारिश होगी। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है और वज्रपात का भी खतरा है।