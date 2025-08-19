Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

यूपी में 21 से 24 अगस्त तक होगी मूसलाधार बारिश, इन जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात का खतरा

मौसम विभाग ने बताया कि 21 अगस्त से मौसम बदलने लगेगा। 21 से 24 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 19, 2025

यूपी में इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

अगस्त की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई थी। 1 से 14 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, लेकिन पिछले चार दिनों से तेज धूप और उमस लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। इस वजह से दिन और रात के तापमान में लगभग 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।

मौसम में 21 अगस्त से होगा बदलाव

मौसम विभाग ने बताया कि 21 अगस्त से मौसम बदलने लगेगा। 21 से 24 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर 23 और 24 अगस्त को पूर्व से पश्चिमी यूपी तक तेज बारिश होगी। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है और वज्रपात का भी खतरा है।

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और आस-पास के जिलों में दी गई है। वहीं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा में भी तेज बारिश हो सकती है।

आगरा और उरई में सबसे ज्यादा गर्मी


सोमवार को आगरा में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उमस और तेज धूप के कारण लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई। वहीं, उरई प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

अगले दो दिनों होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, 20 अगस्त को बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार को भी कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ तेज धूप रहेगी। बुधवार से बादल छाने लगेंगे और झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। इससे तापमान में लगभग 4 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है।

Published on:

19 Aug 2025 11:56 pm

Uttar Pradesh / Prayagraj / यूपी में 21 से 24 अगस्त तक होगी मूसलाधार बारिश, इन जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात का खतरा

