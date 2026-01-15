दो दिन भारी पड़ेंगे! 18-19 को बारिश-ओले, शीतलहर और कोहरे से कंपकंपाएगा मौसम

जैसे ही विक्षोभ का असर खत्म होगा, उत्तर-पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ेगी। 19 जनवरी से यूपी के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ने का अनुमान है, जिससे रात का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने 18-19 जनवरी को बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके साथ ही सुबह और रात के समय कोहरे और धुंध के बने रहने की चेतावनी भी दी गई है। शीतलहर का असर 26 जनवरी तक रह सकता है, उसके बाद तेज गलन होने की संभावना है।