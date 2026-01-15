15 जनवरी 2026,

प्रयागराज

दो दिन भारी पड़ेंगे! 18-19 को बारिश-ओले, शीतलहर और कोहरे से कंपकंपाएगा मौसम

मौसम विभाग ने 18-19 जनवरी को बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके साथ ही सुबह और रात के समय कोहरे और धुंध के बने रहने की चेतावनी भी दी गई है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Jan 15, 2026

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट।

उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलाव की ओर है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटों में ठंड, शीतलहर और कोहरे के और तेज होने की चेतावनी दी है। दिन में धूप तापमान बढ़ा रही है, जबकि रात में पारा तेजी से गिर रहा है। गुरुवार की रात शहर में फुरसतगंज और बरेली के बाद सबसे ठंडी रही, न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया।

शुक्रवार से बर्फबारी और बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में पहुंच चुका है, जिससे मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वरिष्ठ मौसम विज्ञान ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में शुक्रवार से बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से हवाओं की गति कम होगी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।

19 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज

जैसे ही विक्षोभ का असर खत्म होगा, उत्तर-पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ेगी। 19 जनवरी से यूपी के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ने का अनुमान है, जिससे रात का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने 18-19 जनवरी को बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके साथ ही सुबह और रात के समय कोहरे और धुंध के बने रहने की चेतावनी भी दी गई है। शीतलहर का असर 26 जनवरी तक रह सकता है, उसके बाद तेज गलन होने की संभावना है।

