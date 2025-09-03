प्रदेश में इस दिन होगा मौसम में बड़ा बदलाव, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में बीते तीन दिनों से मानसूनी बारिश का दायरा कम होने के बाद मौसम में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। अगले चार-पांच दिनों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में उमस भरी गर्मी लौटने के संकेत हैं। बारिश के थमने और धूप खिलने के कारण तापमान में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, जिससे गर्मी ने दोबारा अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के दक्षिणी जिलों में गुरुवार को हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अन्य हिस्सों में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस उमस भरी गर्मी से अगले चार-पांच दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है।