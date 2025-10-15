मौसम विभाग का अलर्ट, जानें अगले 5 दिन यूपी में कैसा रहेगा मौसम का हाल? इस दिन से बढ़ेगा सर्दी का सितम

उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया है। बारिश के बाद अब गुलाबी ठंड का असर दिखने लगा है और तापमान भी गिर गया है। दशहरा के दिन कई जिलों में तेज बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार, 22 अक्टूबर तक ज्यादातर जिलों में मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। पुरवाई हवा के चलने से सुबह की ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है।