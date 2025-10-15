मौसम विभाग का अलर्ट, जानें अगले 5 दिन यूपी में कैसा रहेगा मौसम का हाल? इस दिन से बढ़ेगा सर्दी का सितम

Weather Update Monsoon 2025 Astrology Prediction: मानसून 2025 में बारिश और तूफान की भविष्यवाणी (Photo Credit: Patrika design)
उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया है। बारिश के बाद अब गुलाबी ठंड का असर दिखने लगा है और तापमान भी गिर गया है। दशहरा के दिन कई जिलों में तेज बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार, 22 अक्टूबर तक ज्यादातर जिलों में मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। पुरवाई हवा के चलने से सुबह की ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है।
उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के समय अब गुलाबी ठंड का अनुभव हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार गिर रहा था, जिससे रातें दिन के मुकाबले ज्यादा ठंडी होने लगी थीं। हालांकि, मंगलवार को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ठंडी पछुआ हवाओं का असर थोड़ा कम हुआ, जिससे कुछ जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई।
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बुधवार, 15 अक्टूबर से लेकर अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा। 16 से 20 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है। अगले पांच दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की उम्मीद है।
