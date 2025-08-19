19 अगस्त को यूपी में होगी तेज बारिश, इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

साथ ही, मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि कई जिलों में गरज-चमक और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे जिलों में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल शामिल हैं। इन जिलों में बिजली गिरने और मेघगर्जन के साथ तेज बारिश की आशंका है।