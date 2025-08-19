19 अगस्त को यूपी में होगी तेज बारिश, इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून का रुख एक बार फिर बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने 19 अगस्त के लिए राज्य में बारिश का नया पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है और इसके चलते येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
भारी वर्षा से प्रभावित होने वाले जिलों में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद शामिल हैं। इन जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है, जिससे स्थानीय जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान सावधानी बरतें और बाढ़, जलजमाव या अन्य आपदाओं से बचाव के लिए सतर्क रहें।
साथ ही, मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि कई जिलों में गरज-चमक और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे जिलों में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल शामिल हैं। इन जिलों में बिजली गिरने और मेघगर्जन के साथ तेज बारिश की आशंका है।
मौसम विभाग ने बताया कि भारी वर्षा और वज्रपात के कारण सड़क यातायात और सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों से अनुरोध है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली और पानी के संपर्क से दूर रहें और सरकारी चेतावनी व निर्देशों का पालन करें।
इस बार का मॉनसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सक्रिय माना जा रहा है। बारिश के चलते किसानों, यात्रियों और स्थानीय निवासियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और सभी नागरिकों से सुरक्षित रहने की अपील करता है।