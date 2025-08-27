यूपी में 31 अगस्त से लौटेगा मानसून, अगले 5 दिनों तक नहीं होगी बारिश, देखें मौसम विभाग का अपडेट

उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से सक्रिय मानसून ने प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की। सोमवार को बांदा में सबसे अधिक 114.2 मिमी, फतेहपुर में 101.6 मिमी, चित्रकूट में 90 मिमी और प्रयागराज में 78.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्वी यूपी और तराई क्षेत्र के करीब 30 जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश हुई।
राजधानी लखनऊ में दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही और रात 8:30 बजे तक 71.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश और बादलों के कारण लखनऊ का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 26 अगस्त से यूपी में मानसून की गति धीमी पड़ जाएगी। अगले चार-पांच दिन प्रदेशभर में केवल हल्की-फुल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बन रहा है, जिसके प्रभाव से 31 अगस्त के आसपास उत्तर प्रदेश में फिर से अच्छी बारिश हो सकती है। यानी इस हफ्ते मानसून में राहत मिलेगी, लेकिन अगस्त के आखिरी दिनों में झमाझम बारिश लौट सकती है।