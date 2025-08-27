यूपी में 31 अगस्त से लौटेगा मानसून, अगले 5 दिनों तक नहीं होगी बारिश, देखें मौसम विभाग का अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 26 अगस्त से यूपी में मानसून की गति धीमी पड़ जाएगी। अगले चार-पांच दिन प्रदेशभर में केवल हल्की-फुल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बन रहा है, जिसके प्रभाव से 31 अगस्त के आसपास उत्तर प्रदेश में फिर से अच्छी बारिश हो सकती है। यानी इस हफ्ते मानसून में राहत मिलेगी, लेकिन अगस्त के आखिरी दिनों में झमाझम बारिश लौट सकती है।