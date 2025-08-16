Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

16 अगस्त को यूपी के इन जिलों में होगी आफत की बारिश, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 16 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जो उत्तराखंड की सीमा से सटे हैं, एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 16, 2025

rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना बहुत कम है। इस दौरान केवल कुछ जगहों पर हल्की-फुल्की बौछारें पड़ेंगी। इससे लोगों को तेज गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।

बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव क्षेत्र के कारण आया बदलाव

मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव क्षेत्र के कारण आया है। यह सिस्टम दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट को पार कर आगे बढ़ चुका है। इसके असर से मॉनसून की रेखा अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई है। जब मॉनसून की रेखा उत्तर की ओर होती है तो बारिश का दायरा बढ़ जाता है, लेकिन दक्षिण की ओर खिसकने से बारिश सीमित हो जाती है।

16 अगस्त को होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 16 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जो उत्तराखंड की सीमा से सटे हैं, एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बाकी राज्य में सिर्फ हल्की या छिटपुट बारिश की संभावना है। यानी इस दौरान मॉनसून की सक्रियता सीमित रहेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 12:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 16 अगस्त को यूपी के इन जिलों में होगी आफत की बारिश, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.