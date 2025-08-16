16 अगस्त को यूपी के इन जिलों में होगी आफत की बारिश, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट

मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव क्षेत्र के कारण आया है। यह सिस्टम दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट को पार कर आगे बढ़ चुका है। इसके असर से मॉनसून की रेखा अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई है। जब मॉनसून की रेखा उत्तर की ओर होती है तो बारिश का दायरा बढ़ जाता है, लेकिन दक्षिण की ओर खिसकने से बारिश सीमित हो जाती है।