16 अगस्त को यूपी के इन जिलों में होगी आफत की बारिश, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना बहुत कम है। इस दौरान केवल कुछ जगहों पर हल्की-फुल्की बौछारें पड़ेंगी। इससे लोगों को तेज गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव क्षेत्र के कारण आया है। यह सिस्टम दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट को पार कर आगे बढ़ चुका है। इसके असर से मॉनसून की रेखा अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई है। जब मॉनसून की रेखा उत्तर की ओर होती है तो बारिश का दायरा बढ़ जाता है, लेकिन दक्षिण की ओर खिसकने से बारिश सीमित हो जाती है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 16 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जो उत्तराखंड की सीमा से सटे हैं, एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बाकी राज्य में सिर्फ हल्की या छिटपुट बारिश की संभावना है। यानी इस दौरान मॉनसून की सक्रियता सीमित रहेगी।