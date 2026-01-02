3 जनवरी को प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ समेत इन जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

नोएडा से मुरादाबाद तक बर्फ जैसी ठंड | Image Source - Pinterest
उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कड़ाके की ठंड के बीच अब घने कोहरे ने जनजीवन और यातायात पर असर डालना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग (IMD) ने 3 जनवरी के लिए प्रदेश के कई जिलों में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं और नमी के कारण शनिवार सुबह कई जिलों में जीरो विजिबिलिटी रहने की आशंका है। ऐसे में सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों को बेहद सावधानी से सफर करने की सलाह दी है।
IMD का कहना है कि जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां कोहरे की चादर इतनी घनी हो सकती है कि सामने देख पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इन इलाकों में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत आसपास के इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
