3 जनवरी को प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ समेत इन जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कड़ाके की ठंड के बीच अब घने कोहरे ने जनजीवन और यातायात पर असर डालना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग (IMD) ने 3 जनवरी के लिए प्रदेश के कई जिलों में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।