यूपी में अब बढ़ेगी ठंड, बारिश, कोहरा और शीतलहर पर मौसम विभाग का नया अलर्ट

UP Weather Alert: यूपी में फिर मचेगा बारिश का कोहराम! Image Source - Social Media
उत्तर प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम स्थिर रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग, लखनऊ ने 20 से 25 नवंबर 2025 तक का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे के कारण लोगों को ठंड का हल्का असर महसूस हो सकता है। विभाग के मुताबिक, पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक पूरे प्रदेश में दिन का मौसम साफ और शुष्क रहेगा, जबकि सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ होने की संभावना बनी हुई है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश का मौसम भी बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। यहां भी अगले पांच दिनों तक बारिश नहीं होगी। सुबह हल्के कोहरे की स्थिति बन सकती है, जबकि दिन भर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। विभाग का कहना है कि कोहरे के कारण सुबह के समय तापमान थोड़ा गिर सकता है, जिससे हल्की ठंड महसूस होगी।
मौसम विभाग ने यह भी बताया कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर की स्थिति अब पूरी तरह समाप्त हो गई है। हवाओं की दिशा बदलने से तापमान में गिरावट रुक गई है। अगले चार दिनों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की हल्की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है, जिससे ठंड में राहत बनी रहेगी।
कुल मिलाकर, अगले एक सप्ताह तक यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, दिन में धूप खिली रहेगी और सुबह के समय हल्का कोहरा लोगों को ठंड का अहसास कराएगा।
