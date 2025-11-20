यूपी में अब बढ़ेगी ठंड, बारिश, कोहरा और शीतलहर पर मौसम विभाग का नया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम स्थिर रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग, लखनऊ ने 20 से 25 नवंबर 2025 तक का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे के कारण लोगों को ठंड का हल्का असर महसूस हो सकता है। विभाग के मुताबिक, पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक पूरे प्रदेश में दिन का मौसम साफ और शुष्क रहेगा, जबकि सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ होने की संभावना बनी हुई है।