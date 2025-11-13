UPPSC ने जारी किया आरओ-एआरओ 2023 मुख्य परीक्षा का शेड्यूल, जानिए कब से होंगे एग्जाम

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 भर्ती की मुख्य परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। यह परीक्षा 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 419 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
31 जनवरी (सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक): सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी।
31 जनवरी (दोपहर 2:00 से 5:00 बजे तक): द्वितीय पाली में दो खंडों में परीक्षा होगी
पहला खंड: सामान्य हिंदी एवं आलेखन (2:00 से 4:30 बजे तक)
दूसरा खंड: सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण (4:30 से 5:00 बजे तक)
1 फरवरी (सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक): हिंदी निबंध की परीक्षा आयोजित होगी।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा तिथियों में बदलाव संभव है।
यह परीक्षा कई विवादों के कारण चर्चा में रही। प्रारंभिक परीक्षा पहले 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक की घटना के चलते इसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद परीक्षा 27 जुलाई 2025 को दोबारा कराई गई। इस दौरान परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किए गए।
विज्ञापन में शुरुआत में 411 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 419 कर दी गई। कुल 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 4,54,589 परीक्षार्थी शामिल हुए। परिणाम में समीक्षा अधिकारी के 338 पदों के लिए 6093 अभ्यर्थी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 79 पदों के लिए 1386 अभ्यर्थी, और सहायक समीक्षा अधिकारी के 2 पदों के लिए 30 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए।
आयोग ने यह भी घोषणा की है कि आयुष विभाग में रीडर पदों के लिए साक्षात्कार नवंबर के चौथे सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे। इसमें रीडर शालक्य तंत्र के चार पद और अंगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद के दो पद शामिल हैं।
