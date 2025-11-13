UPPSC ने जारी किया आरओ-एआरओ 2023 मुख्य परीक्षा का शेड्यूल, जानिए कब से होंगे एग्जाम

विज्ञापन में शुरुआत में 411 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 419 कर दी गई। कुल 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 4,54,589 परीक्षार्थी शामिल हुए। परिणाम में समीक्षा अधिकारी के 338 पदों के लिए 6093 अभ्यर्थी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 79 पदों के लिए 1386 अभ्यर्थी, और सहायक समीक्षा अधिकारी के 2 पदों के लिए 30 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए।