उमस से जूझ रहे यूपी को जल्द मिलेगी राहत, 30 अगस्त से बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाली है। पिछले कुछ दिनों से बारिश में आई कमी के बाद शनिवार से प्रदेश में बादलों की सक्रियता दोबारा बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा नया चक्रवाती परिसंचरण यूपी के मौसम को बदल देगा। इसके असर से 30 अगस्त से राज्य के दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश शुरू होगी और धीरे-धीरे यह पश्चिमी यूपी तक पहुंचेगी।