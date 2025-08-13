नाले में मिला लापता किशोर का शव, दो दिन से कर रहे थे परिजन तलाश, जांच में जुटी पुलिस

परिजनों ने रातभर तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन यानी 12 अगस्त को उसके भाई रवि कुमार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुधवार सुबह गांव का एक लड़का नाले की तरफ गया तो उसने शव को उतराता देखा। वह चिल्लाया तो आसपास के लोग जमा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।