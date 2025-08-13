नाले में मिला लापता किशोर का शव, दो दिन से कर रहे थे परिजन तलाश, जांच में जुटी पुलिस

वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के भरथरा गांव में बुधवार सुबह एक किशोर का शव घर से करीब 200 मीटर दूर गहरे नाले में मिला। मृतक की पहचान 17 वर्षीय विशाल कुमार गौंड के रूप में हुई है, जो 11 अगस्त की शाम घर से निकला था और वापस नहीं लौटा था।
परिजनों ने रातभर तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन यानी 12 अगस्त को उसके भाई रवि कुमार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुधवार सुबह गांव का एक लड़का नाले की तरफ गया तो उसने शव को उतराता देखा। वह चिल्लाया तो आसपास के लोग जमा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थानाध्यक्ष निकिता सिंह ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। मृतक की मां जगमनी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। विशाल तीन भाइयों में सबसे छोटा था और हाल ही में उसने हाईस्कूल की परीक्षा दी थी, जिसमें वह फेल हो गया था।